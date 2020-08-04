Перед мощным взрывом в Бейруте раздался сильный хлопок, который сопровождался белым дымом.

Об этом во вторник, 4 августа, информирует RT.

Так, по словам очевидцев происшествия в порту Бейрута, сначала был слышен сильный хлопок за которым последовал густой белый дым. Примерно через пять минут раздался мощный взрыв, после которого в небо поднялся красный "гриб".

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту около года.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.