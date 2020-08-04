Министерство здравоохранения Израиля выступило против паломничества хасидов в Умань в этом году из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

"Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тысяч человек. Единственный способ остановить это - украинские органы власти должны принять надлежащие меры", - заявил глава отдела по международным отношениям Минздрава страны Ашер Шальмон.

Ведомство также призвало Украину сделать все, чтобы паломничество в Умани на праздник Рош ха-Шана в этом году было пресечено.

Отметим, члены межведомственного совещания в МИД Украины решили, что прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для празднования иудейского торжества Рош Ха-Шана в этом году слишком опасно из-за сложной ситуации с коронавирусом в Израиле.

Также свою роль сыграл запрет на массовые мероприятия в Украине, равно как и недостаток мест для расположения всех паломников в случае, если всех их поместят на изоляцию при пересечении границы.

Напомним, в израильских СМИ появились объявления о продаже вида на жительства в Украине и разрешений на въезд, чтобы обойти карантинные запреты на еврейский новый год и совершить паломничество в Умань.

Как сообщала "Страна", украинское правительство еще не приняло решения по поводу того, разрешат ли в этом году брацлавским хасидам приехать в Умань для празднования Рош-ха-Шана.