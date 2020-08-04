В результате взрыва в Бейруте, прогремевшего вечером 4 августа, получил тяжелые ранения генеральный секретарь ливанской партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. Врачам не удалось его спасти.

Об этом сообщает РИА Новости.

Штаб-квартира прозападной христианской политсилы расположена прямо у порта, где прозвучал взрыв. Наджарьян получил серьезные ранения, врачи оценивали его состояние как критическое. По данным ливанских СМИ политики впал в кому, а затем скончался.

Правая националистическая политическая партия "Аль-Катаиб", в основном представляющая интересы ливанских христиан-маронитов, была основана в 1936 году Пьером Жмайелем. Она была ведущей силой правохристианского лагеря во время гражданской войны 1975-1990 годов.

Ранее "Страна" сообщала, что при взрыве получили легкие ранения дипломаты из России и Казахстана, работающие в Ливане.

Мы также писали, что в стране 5 августа объявлен траур по погибшим, которых насчитывается не менее десяти человек.