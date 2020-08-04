Во время мощного взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, пострадали иностранные представительства и граждане. Так, повреждены здания торгпредства России, дипломатической миссии Казахстана и посольства Армении, легко травмированы сотрудница посольства Российской Федерации и консул Казахстана.

Об этом сообщает РИА Новости.

Что касается торгового представительства РФ, то оно расположено в нескольких километрах от эпицентра взрыва. В жилых квартирах этого здания от взрывной волны вылетели стекла и балконные двери. Обитатели торгпредства, по предварительным данным, не пострадали.



Взрывная волна повредила и здание дипломатической миссии Казахстана в Ливане. Взрыв прогремел, когда ее сотрудники уже покинули офис после завершения рабочего дня. А вот консул остался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения.

Незначительно пострадала и сотрудница посольства РФ. Представитель дипмиссии сообщил журналистам, что она поранилась о разбитое стекло, и ее жизни ничего не угрожает.

Кроме того, частично пострадало здание посольства Армении в Бейруте.

В городе есть кварталы, населенные армянами, и в них также ощутимые разрушения. Сообщается об одном погибшем армянине и нескольких раненых. которые пострадали в основном от осколков разбитых стекол.

Ранее "Страна" публиковала фотокадры с места взрыва и снимки последствий трагедии.

Мы также сообщали, что в столице Ливана погибли не менее десяти человек и ранены сотни.