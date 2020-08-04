Президент Ливана Мишель Аун во вторник вечером, 4 августа, созывает Высший совет по национальной обороне на экстренное заседание по поводу взрыва в Бейруте.

На место происшествия стянули дополнительные подразделения армии. 5 августа объявлено в Ливане общенациональным днем траура.

Об этом во вторник, 4 августа, информирует РИА Новости.

"Президент Ливана соберет вечером Высший совет по национальной обороне на экстренную встречу", - говорится в сообщении.

В свою очередь премьер премьер-министр Ливана Хассан Дияб объявил среду, 5 августа, днем траура в связи с гибелью минимум десяти человек в результате взрыва в Бейруте.

Тем временем журналисты сообщают, что в район порта Бейрута уже стягиваются дополнительные подразделения ливанской армии.

По словам одного из офицеров, военные прибыли в центр для поддержания порядка и помощи медикам и сотрудникам гражданской обороны, работающим на месте происшествия. На данный момент в эпицентре взрыва в порту продолжается сильный пожар. Армейские вертолеты помогают в его тушении.



В то же время медики, которые находятся на месте происшествия, рассказали, что эвакуация раненых и оказание им помощи продолжается уже на протяжении нескольких часов.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту около года.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.