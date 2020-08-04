После появления первой информации о разрушительных последствиях и жертвах взрыва в Бейруте губернатор ливанской столицы Марван Аббуд сравнил трагедию с ядерными ударами по японским городам Хиросима и Нагасаки, нанесенным США в 1945 году.

Слова чиновника передает агентство РИА Новости.

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", - сказал губернатор, чье выступление транслировали ведущие телеканалы Ливана.

Аббуд добавил, что от мощного взрыва в порту пострадала половина города.

Ранее "Страна" публиковала впечатляющие кадры ужасных последствий взрывов в Бейруте, сделанные пользователями соцсетей сразу после трагедии 4 августа.

Мы также приводили данные службы безопасности Ливана, согласно которым в столичном порту взорвалась не пиротехника, кк сообщалось изначально, а другие вещества.