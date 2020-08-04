Причиной взрыва в порту Бейрута могла стать селитра, которая хранилась там долгое время.

Об этом во вторник, 4 августа, информирует LBCI Lebanon.

Так, по данным журналистов, в порту столицы Ливана могли взорваться запасы нитрата натрия (селитры - Ред.), которые хранились в одном из складов более года после того, как они были конфискованы с корабля.

До этого предполагалось, что сдетонировать мог склад пиротехники, однако эту информацию опровергла Служба общей безопасности Ливана.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Ранее мы публиковали подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.