Отголоски мощных взрывов, прогремевших во вторник в порту ливанской столицы Бейрута, были слышны даже на Кипре. Между тем этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на кипрские СМИ.

Как пишут островные медиа, многие жители Кипра услышали грохот или заметили, как трясутся окна в домах и сами здания.

По данным издания Cyprus Mail, взрыв ощутили жители Никосии и его пригородов, в районах Лимассола, а также на горном массиве Троодос.

Что касается взрывов в Бейруте, то первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники.

Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сказал, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

На кадрах с места происшествия видно, как над городом поднимается огромное облако в виде гриба. "Страна" публиковала шокирующие фото и видео последствий сегодняшних взрывов.

Также мы писали, что в армии Израиля, которой приписывают ракетный удар по Бейруту, отказались комментировать взрывы.