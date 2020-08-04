Власти Ливана утверждают, что в порту Бейрута взорвалась не пиротехника, а другие вещества.

Об этом во вторник, 4 августа, передает РИА Новости.

Глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим на месте взрыва в порту Бейрута опроверг версию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества.

"То, что случилось, - это не взрыв пиротехники, а другие способные сдетонировать вещества, которые хранились долгое время", - отметил начальник силового ведомства.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти.

Ранее мы публиковали подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.