После мощного взрыва в столице Ливана Бейруте вечером во вторник появилась информация о том, что его причиной мог стать ракетный удар по городскому порту, произведенный израильтянами.

Однако армия Израиля заявила, что не будет комментировать подобные сообщения журналистов.

Об этом пишет агентство РИА Новости.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сказал собеседник агентства из Израиля.

Как писала "Страна", очевидцы происшествия утверждали, что в столице Ливана прогремели два мощных взрыва.

Мы также писали, что один из них уничтожил здание зернохранилища в порту, а взрывная волна прокатилась по всему городу, принося разрушения. Мы разбирались, что могло взорваться.

В результате происшествия есть погибшие и сотни раненых.