Пользователи сети публикуют жуткие кадры последствий взрывов в Бейруте, которые сотрясли столицу Ливана сегодня вечером, 4 августа. На них запечатлены обезображенные тела погибших и обломки зданий, разбросанные по улицам.

Фотографии появились в аккаунтах в социальной сети Twitter.

В Бейруте в результате взрывов разрушились здания. Фото: Lebanon.com в Твиттере

Пожарные устраняют возгорания, возникшие в результате взрывов. Фото: Lebanon.com в Твиттере

Очевидцы трагедии сообщают о сотнях пострадавших. Фото: Sputnik

На данный момент на месте происшествия работают бригады медиков из Красного Креста, которые помогают пострадавшим. Фото: Sputnik

Также в телеграм-каналах появились пугающие видео с места трагедии. На них видно, как на земле лежат тела пострадавших, которые не подают признаков жизни.

Напомним, взрывы прогремели во вторник, 4 августа. По горячим следам после происшествия стало известно о десяти его жертвах. Однако не исключено, что со временем их число может увеличиться, учитывая масштабы происшествия.

Стоит отметить, что по данным местных изданий, причиной взрывов мог стать пожар на складе пиротехники.

Также мы публиковали подборку видео одного из взрывов в Бейруте.