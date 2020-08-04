Сотни людей могли пострадать в результате взрывов близ порта Бейрута, сообщают во вторник региональные СМИ со ссылкой на спецслужбы Ливана.

По данным министерства здравоохранения страны, ранения в результате взрыва получило "очень большое количество" людей. Известно, что сотни раненых доставляются в местные госпитали.

Что касается погибших, то сначала речь шла о шести жертвах чрезвычайного происшествия, но со временем появилась информация о минимум десяти умерших.

После двух мощных взрывов на месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста. По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи соцсетей сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились в момент взрывов, был нанесен ущерб.

Ранее "Страна" публиковала видеозапись сегодняшнего страшного взрыва в городе. Грохот от него был слышен за 20 километров.

Мы также писали, что очевидцы сообщали о нескольких взрывах.