Посольство Турции в Украине сообщило о закрытии пляжа Momo в турецком городе Чешме, где охраники избили украинскую топ-модель Дарья Кирилюк и ее подруг.

Об этом во вторник, 4 августа, информирует Офис по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

"Заведение, в котором произошел упомянутый инцидент, было закрыто", - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что Турция предпринимает все необходимые меры для того, чтобы отдых туристов был спокойным и безопасным. Также они осудили действия охраны пляжа в Чешме по отношению к украинским гражданам.

"Я решительно осуждаю отвратительное нападение, произошедшее вечером пятницы в Чешме. Такого вообще не должно было произойти в курортном регионе, тем более с женщиной. Мы все вместе убедимся, что этот недопустимый хулиганский поступок не останется без наказания", - заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Отмечается, что после инцидента "все соответствующие органы Турции и в первую очередь Министерство культуры и туризма немедленно вмешались в ситуацию".

Напомним, в ночь на 31 июля модель Дарья Кирилюк в своем Instagram сообщила, что охрана пляжа Momo, расположенного в турецком городе Чешме, избила четырех девушек, включая ее.

В свою очередь владелец пляжа Бурак Бешер обвинил девушку в клевете. По его словам, драка произошла между двумя компаниями, но гостей и охранников среди них не было.

Во вторник, 4 августа, министерство внутренних дел Украины обратилось к турецким дипломатам по поводу данного инцидента.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в инциденте с украинской туристкой в Турции.