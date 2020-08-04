По данным ливанских журналистов, причиной взрыва в порту Бейрута, вероятно, стало возгорание на складе с пиротехникой. Огромное здание, которое снесло вторым взрывом было портовым зернохранилищем.

Также появились данные о погибших в результате взрыва. Предварительно сообщается о первых шести жертвах.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в свою очередь сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой, которое вызвало детонацию здания в котором хранились газовые баллоны.

Также ресурс со ссылкой на Минздрав Ливана информирует о более сотне 100 пострадавших. По его данным, в ликвидации взрыва участвует армия.

Напомним, в столице Ливана, Беруте, прогремели два мощных взрыва, которые принесли существенные разрушения.

Также "Страна" писала о том, что в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха в компании, три человека погибли.