"Страна" выяснила новые подробности инцидента с известной украинской моделью, 24-летней Дарьей Кирилюк, которую избили охранники на пляже курорта Чешме в Турции.

Чешме-Алачаты - курорт на Эгейском побережье, популярный среди богатых и знаменитых турок и арабов, русскоязычных тут мало. Цены тут - вдвое-втрое выше, чем, скажем, в Анталии за счет того, что это модное и очень инстаграммное место, отдыхающие тусуются в пляжных клубах.

По данных наших источников в местных правоохранительных органах, Дарья отдыхает в Чешме со своим бойфрендом. Это турок Баран Гюнеш, у него американское гражданство, он живет в Нью-Йорке и работает финансовым аналитиком. Модель, кстати, начала свою карьеру шесть лет назад именно в США и долго там работала. Пара приехала в Турцию еще в конце июня.

По одной из версий, о которой нам рассказал источник, Гюнеш в тот вечер, когда случился инцидент, 31 июля, якобы приревновал украинку к состоятельному нефтяному магнату из одной из арабских стран.

"В Чешме пара сначала остановилась в пятизвездочном отеле "Библос", где номер за ночь стоит от 500 до 1,5 тысяч долларов, а затем сняла дом. В тот вечер украинка с Гюнешем и в компании друзей пришли в пляжный клуб "Момо". Девушка вступила в конфликт с другими гостями, сначала просто ругалась с группой за соседним столиком, а потом началась драка. Ее кинулись защищать друзья", - сообщил нам источник в турецкой полиции.

Отель в Чешме, где ночь стоит $500-1,5 тыс.

Охрана клуба принялась разнимать дерущихся, несколько раз ударила Калинюк и вышвырнула ее из помещения.

"Но затем потасовка продолжилась уже на улице, модель попала своему парню под горячую руку. Есть свидетель, который видел, как девушку бил ее парень. Самые серьезные побои нанес девушке именно он, но в заявлении полиции модель это умолчала, и утверждает, что ее жестоко избили охранники клуба. Да, они тоже хороши, это крепкие вышибалы, которых набирают с улицы, со спортклубов, и они тоже могут поколотить. Да и этот пляж уже попадал в скандал (в прошлом году официанты бросили лед в клиентку, которая загорала на шезлонге, а когда один из посетителей сделал замечание, его избили). Поэтому сначала полиция поверила девушке, но вскоре выяснилось, что она не все договаривает, потому что, возможно, боится своего парня", - говорит источник.

Свидетель, которого цитируют турецкие СМИ, признается, что 31 июля видел, что Кирилюк была избита. Он заявил, что его дом находится напротив дома, который Кирилюк арендовала вместе с Гюнешем.

"Вечером 31 июля, примерно в 22:00, я услышал крики из дома напротив. Три человека спорили. Возможно, они были пьяны. Сыпали ругательствами на английском языке. В это время я увидел, что избивают девушку. Через некоторое время она вышла из дома и попыталась скрыться. Я подошел к ней, и она сказала, что у нее с молодым человеком произошла драка. Я позвонил в полицию", - приводит слова свидетеля Hurriyet.

В турецких СМИ появились видео с камер наблюдения, на которых видна потасовка с участием нескольких человек - на улице.

Стоп-кадры с камер видеонаблюдения, на кототрых видна потасовка

Сама Дарья отрицает, что ее избил Баран и уверяет, что ее пытается оклеветать руководство пляжа "Момо".

"Сначала они избили меня и моего парня, а потом говорят, что он избил меня. Мой парень помогал мне, когда у меня был приступ панической атаки", - написала она на своей странице в Instagram.

В окружении девушки "Стране" также заявили, что Баран ее защищал.

"Он никогда не поднимал на нее руку, у них такие трепетные отношения. Дарью и ее парня хотят выставить виноватыми", - сказали нам друзья модели.