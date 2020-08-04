Взрывом в Бейруте (Ливан) полностью уничтожено большое здание. Под завалами могут находиться люди.

Об этом во вторник, 4 августа, информирует пресс-служба местного Красного Креста.

Источником взрыва стал крупный пожар на складе для петард, расположенный около порта в Бейруте. Местные издания сообщают о большом количестве раненых.

Есть данные о том, что взрывной волной были повреждены многие здания, включая штаб-квартиру бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири. После взрыва в небе над Бейрутом повисло красное облако.

По словам очевидцев, неподалеку от места происшествия от взрыва перевернулись и были уничтожены десятки автомобилей.

В свою очередь в ливанском Красном Кресте заявили, что на спасение пострадавших от взрыва брошены более 30 бригад медиков.

Вскоре после появления записи пресс-службы Красного Креста со слов министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана стало известно, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

По горячим следам после взрыва стало известно о шести его жертвах. Однако не исключено, что со временем их число может увеличиться, учитывая масштабы происшествия.

Ранее мы писали, что сегодня в Бейруте прогремели два взрыва, а не один, как предполагалось ранее. Причиной этому мог стать пожар на складе пиротехники.

Также "Страна" публиковала подборку видео этой трагедии.