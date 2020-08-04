По словам очевидцев, сегодня в Бейруте прогремели два взрыва, а не один, как предполагалось ранее. Причиной этому мог стать пожар на складе пиротехники.

Об этом во вторник, 4 августа, информирует ливанское издание The Daily Star.

Сообщается, что два взрыва прогремели в районе порта Бейрута. В результате происшествия пострадали десятки человек. Точное количество потерпевших пока неизвестно.

В свою очередь пользователи социальных сетей утверждают, что сильный ущерб был нанесен офисным зданиям, которые находятся неподалеку от места происшествия.

Ранее "Страна" публиковала видео взрыва в Бейруте. На кадрах видно, как над местом происшествия поднимается облако в виде гриба.

Вчера мы сообщали, что во Львове прозвучал сильный взрыв на химзаводе, что расположен на улице Раховской, 16. Взрывной волной выбило окна в здании. На предприятии взорвался компрессор из-за изношенности металла.