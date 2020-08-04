Вечером во вторник возле столичной станции метро "Шулявская" правоохранители провели следственный эксперимент с пожилым подозреваемым в организации взрыва. В середине июля он устроил взрыв возле этой станции и угрожал провести такие же теракты в других местах Киева.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, террориста вел конвой из солдат Нацгвардии - в наручниках и на длинной цепи.

В присутствии адвоката и понятых под видеофиксацию мужчина показал, как закладывал заряд в урну и оставлял записку с ультиматумом. Само согласие подозреваемого на участие в этом процессуальном действии, по мнению наших источников в МВД, означает, что он хочет сотрудничать со следствием и надеется на смягчение наказания в суде.

Подозреваемый в светлых брюках между участниками в синих теннисках, фото: "Страна"

Напомним, как сообщил ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, неизвестные террористы потребовали 500 тысяч долларов биткоинами, в противном случае они грозили взрывать бомбы в Киеве.

Тогда Геращенко написал в Facebook, что 17 июля в 20:10 на метро "Шулявская" в мусорной урне произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате случайный прохожий получил ранения обеих ног.

А 21 июля на номер 102 поступил звонок от неизвестного, который сказал, что на метро "Минская" между двумя автомобилями желтого цвета заложено взрывное устройство. И что новый взрыв будет связан со взрывом на "Шулявской". На место немедленно выехали оперативники, кинологи и взрывотехники. Информация звонившего подтвердилась: на месте нашил самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено путем контролируемого взрыва.

В тот же день в 11:40 на электронную почту СБУ поступило заявление о том, что в арке на ул. Леси Украинки, 24 заложено взрывное устройство. Однако эта информация не подтвердилась.

Террористы играли на нервах киевлян и правоохранителей. А правоохранители не спали ночами, чтобы вычислить террористов. Вскоре в ходе совместной операции полиции и СБУ были задержаны два гражданина Украины, оба киевляне - 1960 и 1961 годов рождения. Несмотря на почтенный возраст, они изучили опыт использования криптовалют преступниками и надеялись остаться безнаказанными, получив деньги на электронный кошелек.

С момента взрыва первой бомбы правоохранителям понадобилось всего лишь 10 дней на установление личностей и задержание террористов.

Напомним, "Страна" рассказывала о взрыве на "Шулявской".

Мы также сообщали подробности поимки пожилых террористов со слов прокуратуры.