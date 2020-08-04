Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Один из них уничтожил здание зернохранилища в порту. Взрывная волна прокатилась по всему городу, принося разрушения. Грохот был слышен в 20 километрах от города.

Собрали, что известно о происшествии на данный момент.

Видео и трансляция из Бейрута

Как стало известно всего взрывов было два. Они произошли с интервалом в 15 минут. Один в порту, второй в городе, рядом с резиденцией премьер-министра. Взрыву предшествовал небольшой хлопок, а через несколько минут появился черный и белый дым. Затем в небо поднялся столб красного дыма.

Взрывом полностью уничтожено большое здание в порту. Позже выяснилось, что это зернохранилище. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, как огромная взрывная волна сносит все на своем пути.

На место происшествия отправились экстренные службы. Над городом поднимается столб дыма.

Прямая трансляция с места взрыва в Бейруте.

Пострадавшие и масштаб разрушений

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Очень много погибших и раненых - сотни человек. Точное количество пока неизвестно. В городе работают 30 команд Красного креста.

Масштаб разрушений огромный. Портал Arab News сообщает о выбитых стеклах в окнах домов в милях от порта. Телеканал LBC передает. что пострадали автомобили на расположенной неподалеку магистрали.

Очевидцы публикуют видео последствий взрыва.

В городе много разрушенных объектов.

Причины

Причины взрыва пока неизвестны. Официальные лица говорят, что это не теракт.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что взорвался корабль с пиротехникой (по другим данным - склады с пиротехникой).

Вместе с тем, телеканал Al Hadath не исключает, что был нанесен ракетный удар.