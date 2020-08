Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Один из них уничтожил здание зернохранилища в порту. Взрывная волна прокатилась по всему городу, принося разрушения. Грохот был слышен в 20 километрах от города.

Собрали, что известно о происшествии на данный момент.

Как стало известно всего взрывов было два. Они произошли с интервалом в 15 минут. Один в порту, второй в городе, рядом с резиденцией премьер-министра. Взрыву предшествовал небольшой хлопок, а через несколько минут появился черный и белый дым. Затем в небо поднялся столб красного дыма.

Взрывом полностью уничтожено большое здание в порту. Позже выяснилось, что это зернохранилище. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, как огромная взрывная волна сносит все на своем пути.

На место происшествия отправились экстренные службы. Над городом поднимается столб дыма.

Прямая трансляция с места взрыва в Бейруте.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Очень много погибших и раненых - сотни человек. Точное количество пока неизвестно. В городе работают 30 команд Красного креста.

Масштаб разрушений огромный. Портал Arab News сообщает о выбитых стеклах в окнах домов в милях от порта. Телеканал LBC передает. что пострадали автомобили на расположенной неподалеку магистрали.

The horrific scenes after the Big Explosion in the #Lebanon capital #Beirut #lebanon24#لبنان #بيروت #لبنان_ينهار pic.twitter.com/WZO4GZEr4t