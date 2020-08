Мощный взрыв прогремел во вторник, 4 августа, в столице Ливана - Бейруте. Над местом взрыва в районе порта поднялся огромный столб огня и дыма дыма. Видео взрыва и его последствий появились в соцсетях.



Взрывной волной выбило окна в расположенных неподалеку зданиях, также внутри некоторых офисов повреждена мебель.

Massive explosion in Beirut. Here's a shot, closer to ground zero. pic.twitter.com/Rk5V6UUdYP — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020

Close to ground zero in this video of the explosion in Beirut. pic.twitter.com/cjgZQ4NBG7 — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

По данным телеканала Al Arabiya, в Бейруте прогремели сразу несколько мощных взрывов, их грохот был слышен более чем в 20 км от города. Причины взрыва пока неизвестны, но Al Arabiya отмечает, что взрыв произошел в месте размещения нефтяных резервуаров в порту Бейрута.

Источники Reuters в спецслужбах подтверждают, что взрыв произошел в порту Бейрута, в том районе, где расположены склады. Ливанский телеканал LBC сообщает о взрыве на складе фейерверков.

По данным MTV, что взрыв причинил большие разрушения, также есть много пострадавших.

