Суд по избранию меры пресечения Сухробу Каримову, который вчера, 3 июля, захватил отделение банка в БЦ "Леонардо" и грозил его взорвать, перенесли на 5 августа.

Об этом корреспонденту "Страны" сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры города Киев Жыла Александр.

"Это связано с ходатайством стороны защиты Каримова. Адвокат объясняет его тем, что обвиняемому непонятен текст подозрения", - заявил Жыла.

Жыла добавил, что прокуратура требует для Каримова содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

По словам прокурора, адвокат Каримова подал еще одно ходатайство в котором требует перевести ряд процессуальных документов на русский язык. Но это ходатайство суд не удовлетворил. Также Жыла заявил, что Каримову предоставили переводчик с узбекского языка.

По словам прокурора, за время общения с обвиняемым он не заметил странного поведения.

Напомним, вчера 3 августа в киевском бизнес-центре "Леонардо" в отделение банка зашел мужчина, заявив, что у него в рюкзаке находится бомба. При этом в банке осталась только начальница отделения, остальным сотрудникам удалось выйти.

Позже стало известно, что преступник является гражданином Узбекистана, его зовут Сухроб Каримов. Через несколько часов террорист был обезврежен и задержан.

"Страна" вела онлайн-репортаж из зала суда в Киеве, где 32-летнему Каримову изберут меру пресечения.