Цена октябрьских фьючерсов на золото обновила исторический максимум, превысив две тысяч долларов за тройскую унцию.

Об этом свидетельствуют данные сегодняшний торгов, передает "Интерфакс".

Так, по состоянию на 18:01 по киевскому времени цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,2 процента или на 23,7 доллара. Она достигла показателя 1998,25 доллара за тройскую унцию.

Напомним, 24 иююля цена на золото достигла максимальных показателей в истории. Тогда котировки превысили отметку в $1900 за унцию. По мнению экспертов, это произошло на фоне конфронтации отношений Китая и Соединенных Штатов Америки.

Также мы писали, что стоимость золота вплотную приблизилась к рекорду, пока серебро прекратило рост.