В среду, 5 августа, в Украине ожидается переменно облачная, сухая и жаркая в большинстве регионов погода. Только на Закарпатье и Прикарпатье местами может пройти кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается преимущественно северо-восточный ветер, 5-10 м с. На всей территории Украины ночь на среду будет прохладной - температура воздуха не поднимется выше +11-17 градусов. Исключением может стать лишь Закарпатье, где в ночные часы температура воздуха будет держаться на уровне +20-22.

Днем в Украине существенно потеплеет. Воздух раскалится до +29-31 градуса. В Карпатах +20-24.

Фото: meteo.gov.ua

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