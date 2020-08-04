Государственная служба статистики опубликовала ежегодный отчет "Социально-демографические характеристики домохозяйств Украины в 2020 году". Документ, составленный в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств, включает средние физические параметры украинцев, уровень физической активности и образования.

Он обнародован на сайте Госстата.

Согласно приведенным данным, средний рост граждан Украины старше 18 лет, составляет 169 см, при этом у женщин - 164 см, у мужчин - 175 см. Средний вес составляет 75 кг, у женщин - 71 кг, у мужчин - 80 кг.

Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела - 42,4%, избыточную - 39,7%, ожирение - 16%, крайнее ожирение - 0,7%. Наибольшее число людей с избыточной массой тела наблюдается в возрастной категории 50-59 лет.

Доля населения страны старше 6 лет, которое занимается физкультурой и спортом не менее одного раза в неделю, в 2020 году среди женщин не превышает 35%, а среди мужчин - 48%. Причем в сельской местности показатели физической активности существенно ниже.

Госстат также приводит уровень образования населения. По данным исследования, доля украинцев старше 25, имеющих уровень образования не ниже бакалавра (то есть базовое высшее), составляет 29,4%. Средняя продолжительность обучения людей старше 25 лет составляет 12,4 лет.

Ранее "Страна" приводила данные Госстата о том, от каких болезней украинцы умирают чаще всего.

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