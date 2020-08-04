В июле столичные нарушители правил парковки пополнили бюджет Киева на 1,55 миллионов гривен. Наиболее часто штрафы выписывают водителям, которые останавливают свой транспорт на полосах общественного транспорта.

Об этом во вторник, 4 августа, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрацией со ссылкой на данные Департамента транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что в среднем ежедневно за нарушение правил парковки в Киеве эвакуируют около 300 автомобилей. В течение июля эвакуаторы отправили на штрафплощадки 5585 автомобилей.

"Среди наиболее частых нарушений - остановка на велосипедных полосах и полосах общественного транспорта, пешеходных переходах, выездах с прилегающих территорий, на перекрестках и тому подобное", - отметили в КГГА.

Также столичные чиновники напомнили, что кроме самого штрафа в размере 510 грн, нарушители также должны заплатить 1270 грн за услуги эвакуатора. Вдобавок к этому за пребывание транспорта на штрафплощадке водителям приходится платить 144 грн/сутки. Таким образом, нарушители оплачивают три квитанции.

Напомним, недавно в Киеве водители устроили скандал на штрафплощадке, из-за того, что на стоянке работает мало сотрудников, поэтому машины возвращали слишком долго.

Ранее мы писали о том, в каких случаях эвакуируют авто и куда обращаться, если оно оказалось штрафплощадке.