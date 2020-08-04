Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в офисах агентства по недвижимости "Optima Management Group", с которой связан украинский олигарх Игорь Коломойский.

Об этом во вторник, 4 августа, сообщает издание "Cleveland.com".

Как отмечается, ФБР обыскало офисы агентства в Кливленде и Майами по делу Коломойского, которого спецслужба подозревает в различных финансовых преступлениях, включая отмывание денег в США.

Издание сообщает, что власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование с участием украинского олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже довольно давно. Коломойский является руководителем крупной украинской бизнес-компании Privat Group, и руководители компании также входят в состав Optima.

Компания Коломойского "Chaim Schochet" является одним из совладельцев "Optima Management Group", которая владеет различными объектами недвижимости в Штатах, включая офисный One Cleveland Center, один из высочайших небоскребов Кливленда. Офис же агентства Optima находится в Майами.

Ранее расследование в США подтвердило связь братьев Суркисов и Коломойского по источникам средств на депозитах английских компаний.

"Страна" подробно писала о том, в чем ФБР подозревает Коломойского.

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