В Карпатах снеголавинный сезон 2019-2020 года выдался аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам: высоте снежного покрова, температуре, осадкам и другим. Но главное, в течение сезона не было зафиксировано ни одной лавины.

Об этом сообщается в Facebook-группе снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.

Также группа опубликовала отчет о снеголавинном сезоне 2019-2020 года, составленный специалистами Украинского гидрометцентра и специалистами по гидрометеорологии.

Согласно документу, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях не было зафиксировано ни одной лавины IV и V уровней.

Также в отчете отмечается, что снегонакопление в высокогорье Карпат началось в конце ноября 2019 - в начале декабря. Это позже предыдущего сезона. 29 декабря 2019 года в связи с интенсивными снегопадами и формированием снежного покрова высотой более 20-30 см было объявлено открытие снеголавинного сезона зимы 2019-2020 гг. Это позже на 12-30 дней (в зависимости от горного региона), чем в прошлый сезон.

В целом зимний сезон 2019-2020 гг. был теплым, малоснежная и кратковременным.

В связи с интенсивным таянием снега и устойчивым переходом температуры воздуха к 0°С снеголавинный сезон окончился:

1 апреля - в горах Черновицкой области, продлившись 94 суток;

8 апреля - в горах Львовской области, продлившись 102 суток;

28 апреля - в западно-центральной части Закарпатской области, продлившись 120 суток;

12 мая - в высокогорье восточной части Закарпатской области, продлившись 135 суток.

Кроме того, не наблюдалось значительных снегопадов и метелей большой интенсивности. Интенсивность оттепели тоже не была высокой.

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