В Украине заработала программа грантов для культурной отрасли, позволяющая использовать предоставленный государством один миллиард гривен. В рамках программы на производство патриотических сериалов будет выделено 100 миллионов гривен, 590 миллионов получит Украинский культурный фонд, 50 миллионов достанутся Госкино. Об этом на своей странице в соцсети написал министр культуры Александр Ткаченко.

В своем посте глава Минкульта привел подробности распределения средств программы:

Первый питчинг патриотических сериалов - 100 млн грн. Это позволит поддержать киноиндустрию и предложить зрителям продукт, который им понравится. Начало конкурса - во второй половине сентября;

Украинский культурный фонд - 590 млн грн. Грантовая программа называется "Культура во времена кризиса: институциональная поддержка", заявки принимаются до 14 августа, финансирование начинается с октября;

Госкино - 50 млн грн. Временная быстрая форма поддержки в кризисное время, поможет подготовительному этапу. Конкурс начнется в конце сентября;

Украинский институт книги - 150 млн грн. Конкурс на программу грантов стартует в начале сентября;

Общие потребности - 110 млн грн, в том числе и разработка электронного ресурса и культурного наследия, а также культурных ценностей.

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