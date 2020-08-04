Глава Верховного суда Валентина Данишевская за июль получила 507 087 гривен заработной платы.

Об этом сообщили в Верховном Суде в ответ на запрос "Украинских новостей".

Так, зарплата Данишевской за прошлый месяц состоит из должностного оклада (197 063 грн), доплаты за выслугу лет (60% оклада), доплаты за пребывание на административной должности (10% оклада), доплаты за работу, связанную с доступом к государственной тайне (20% оклада). Выплата премий не предусмотрена.

Примечательно, что за июнь Данишевская заработала почти в пять раз меньше - 90 697 гривен.

В то же время, начисление судейского вознаграждения, согласно изменениям в государственный бюджет, осуществляется в размере, не превышающем 10 минимальных заработных плат - 47 230 грн.

Напомним, недавно глава Верховного суда Данишевская заявила, что украинские судьи не чувствуют защиты со стороны государства и вынуждены работать в некомфортных условиях при сильной нагрузке.

Ранее "Страна" писала о планах председателя исполкома Нацосвета реформ Михаила Саакашвили реформировать украинскую судебную систему.