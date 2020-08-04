Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призывает выслать на родину украинских заробитчан из-за массового нарушения ими двухнедельного карантина, который является основным условием въезда в страну. Об этом сообщает ERR.

Уточняется, что в процессе проверок соблюдения двухнедельного карантина въехавшими в Эстонию украинскими рабочими было зафиксировано 46 фактов нарушения режима самоизоляции. Теперь заробитчане оказались под угрозой депортации, а их работодателям грозит штраф до 46 тысяч евро.

Рейнсалу добавил, что государство должно принять меры для того, чтобы количество подобных инцидентов не увеличивалось в геометрической прогрессии. По его словам, что существует не так много ограничений, которые защищают людей от вируса, поэтому относиться к ним следует со всей серьезностью.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские заробитчане на ферме в Германии заразились коронавирусом.

Также мы сообщали, что объем денежных переводов заробитчан в Украину снизился на 21%.