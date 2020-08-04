Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе может предложить создать на территории Донбасса свободную экономическую зону.

Об этом во вторник, 4 августа, заявил первый президент Украины, полномочный представитель Киева в группе Леонид Кравчук.

"Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Он заявляет, что положения минских соглашений не нужно записывать в Конституцию Украины. Кроме того, он подчеркнул, что Киев не отказывается от "формулы Штайнмайера", однако остается вопросом, как именно ее реализовывать.

Напомним, согласно Минских соглашений в Конституцию Украины должен быть внесен особый статус Донбасса.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней группе по Донбассу 30 июля. Он заменил на этом посту другого экс-главу государства Леонида Кучму.

Также мы писали, что Кравчук полагает, что в украинской делегации в ней могут произойти кадровые изменения, а добиться результата в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе можно с помощью компромиссов.