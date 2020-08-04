"Вызывает эйфорию у водителей". Отремонтированная дорога Киев - Харьков стала эпицентром смертельных ДТП
На дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский, которая была отремонтирована, погибли уже 44 человека.
Об этом во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба "Укравтодора".
"На радостях от поездок новыми качественными дорогами, водители часто забывают о том, что: а) существуют четкие ограничения скорости б) на высокой скорости возможности маневрирования уменьшаются в разы...
Своеобразный антирекорд показывает дорога М-03 Киев - Харьков - Довжанский, где отремонтированные участки дороги вызывают неуместную эйфорию у водителей. Результат - сегодня уже 44 человека погибло", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что среди уже обновленных дорог в 2020 году:
- 125,5 км маршрута Северодонецк - Станица Луганская;
- более 100 км дороги Н-30 Васильевка - Бердянск;
- 47,5 км дороги Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи.
Как пишут в "Укравтодоре", за последние полгода на дорогах случились 72 394 ДТП. В них погибло 1482 человека.
Отмечается, что почти две трети всех ДТП в Украине - это 46 800 случаев - состоялась по двум причинам:
- нарушение правил маневрирования - 3037 травмированы, 234 - погибло:
- превышение безопасной скорости - 5090 травмированы, 729 - погибло.
По словам председателя Укравтодора Александра Кубракова, новые дороги удобные и комфортные для движения, но в некоторых местах еще не имеют разметки, барьерного ограждения.
Напомним, вчера на 388 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский в ДТП попал грузовик, перевозивший в цистерне 20 тонн нефти.
Также мы писали, что в масштабном ДТП под Киевом столкнулись шесть авто.