Сотрудник Киевской областной государственной администрации (КОГА) попался на взятке в 200 тысяч гривен, которую он требовал от подрядчика за подписание акта приема выполненных работ по строительству школы на территории региона.

Об этом во вторник, 4 августа, информирует пресс-служба прокуратуры в Киевской области.

"Согласно материалам следствия, государственный служащий требовал указанные средства за подписание актов приемки выполненных строительных работ в соответствии с договором строительного подряда по объекту строительства одной из школ на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители задержали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития КОГА во время передачи ему взятки. В настоящее время продолжаются обыски в помещении Департамента. Решается вопрос о сообщение задержанному лицу о подозрении.

Данное правонарушение квалифицировано стражами порядка согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, 30 июля в Киеве задержали женщину, которая требовала у представителя двух предприятий 4 миллиона гривен и успела получить часть взятки за якобы влияние на работников Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Ранее мы писали о том, как в Полтаве Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило своих же сотрудников, требовавших взятку в 80 000 долларов, за которую они обещали оказать влияние на свое руководство.