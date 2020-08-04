В Чутовском районе Полтавской области грузовик, который перевозил 20 тонн нефти в цистерне, перевернулся в результате ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во вторник, 4 августа.

"3 августа в 11:15 в Чутовском районе на 388 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель грузового автомобиля "ДАФ" во время движения зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину, в результате чего цистерну данного авто развернуло и она повредила автомобиль", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, в цистерне находилась около 20 тонн нефти.

Отметим, что в ведомстве не уточнили, случилась ли утечка нефти после аварии.

Напомним, ранее в Польше автобус с украинцами попал в огненное ДТП с цистерной и грузовиком.

Также мы писали, что в прошлом году в Днепре из поврежденной автоцистерны вытекло неизвестное вещество черного цвета.