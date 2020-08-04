Инфраструктура западной Украины оказалась не готовой к такому потоку туристов на автомобилях, который хлынул в нынешнем сезоне в Карпаты из-за закрытых границ и невозможности выехать на зарубежные курорты. Пик перегрузки дорог был зафиксирован в сторону Синевира, Шипота, водопада Каменка и возле крепости Тустань. Об этом на своей странице в соцсети написал пользователь Игорь Губилит и опубликовал подтверждающее его слова фото.

"Пиком перегрузки туристических объектов стала эта неделя на локациях Синевир, Шипот, водопад Каменка, крепость Тустань. Что интересно, есть места в Карпатах, где туристов, как не было так и нет. Удивительно, но люди имея собственное авто, могут выбрать любое место, информации сколько угодно, но все равно большинство выбирает то, что и все", - пишет Игорь Губилит.

По его словам существует около 50 однодневных маршрутов по Львовской области, на большинстве из которых редко встретишь туриста.

"Пожалуйста, выбирайте и езжайте, потому что реально ехать всем одновременно на Синевир или на водопад Каменка нет смысла, назвать отдыхом часовые стояния в очередях, чтобы доехать и уехать, а также идти километры возле хаотично припаркованных машин и вдыхать выхлопные газы, это явно не то, на что рассчитывают люди, планируя путешествие", - призывает автор поста.

Стоит отметить, что в комментариях к посту другие пользователи, которые путешествовали в Карпатах, стали выкладывать свои фото и видео перегруженных дорог западной Украины.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что на пути в Одессу авто стоят в длинных пробках из-за работ на мосту, который ремонтируют уже 12 лет.

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