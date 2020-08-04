Министерство внутренних дел Украины обратилось к турецким дипломатам по поводу недавнего избиения украинской топ-модели Дарьи Кирилюк на одном из пляжей в Чешме.

Об этом во вторник, 4 августа, написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook.

"По поручению Министра внутренних дел Арсена Авакова провел встречу с заместителем посла Турции в Украине - госпожой Букет Кабакджи и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк... в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами", - сообщил Геращенко.

Он также выразил надежду, что турецкие правоохранители проведут расследование преступления объективно и быстро, а виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, вчера Дарья Кирилюк в своем Instagram сообщила, что охрана пляжа Momo, расположенного в турецком городе Чешме, избила четырех девушек, включая ее.

В свою очередь владелец пляжа Бурак Бешер обвинил девушку в клевете. По его словам, драка произошла между двумя компаниями, но гостей и охранников среди них не было.