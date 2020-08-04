В Турции произошло ЧП с известной украинской моделью Дарьей Кирилюк. Она сообщила, что ее и друзей жестоко избила охрана отеля и опубликовала шокирующее фото. В отеле заявили, что не трогали украинку, а замминистра МВД Антон Геращенко уже провел по этому поводу встречу в турецком посольстве.

Разбирались, что произошло на турецком курорте и что говорят по этому поводу все стороны.

О чем рассказала украинка

24-летняя Дарья Кирилюк - модель из Украины. Карьеру начала в 18 лет в США. Работала в США, Италии, Франции. Основала собственный бренд по производству экологических товаров.

Судя по фото в Instagram Дарья Кирилюк отдыхает в Турции с конца июня. Она публиковала свои фото с пляжей, ресторанов и отелей на турецком побережье.

Дарья Кирилюк на отдыхе в Турции. Фото: Instagram

Девушка отдыхает вместе со своим бойфрендом и друзьями. В начале июля она отметила свой день рождения.

Кирилюк с бойфрендом и друзьями. Фото: Instagram

3 августа в своем Instagram девушка выложила шокирующее фото. На нем она вся в слезах, с окровавленным лицом.

Дарья Кирилюк после инцидента на пляже. Фото: Instagram

В описании поста она описала случившееся. "Я не хочу молчать и рассказываю историю, что случилась со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", - написала Дарья Кирилюк. Что стало причиной конфликта она не сообщила.

Также она отметила, что расположенный на пляже ночной клуб не хочет предоставлять полиции записи с камер наблюдения.

В отеле все отрицают

Владелец пляжа Momo Бурак Бешер отреагировал на появившуюся информацию и обвинил девушку в клевете. Комментарий он дал местным СМИ.

По словам Бешера, охранники не участвовали в конфликте. Драка произошла между двумя компаниями, но гостей и охранников среди них не было. Также Бешер заявил, что будет защищаться в суде. "Мы будем использовать средства правовой защиты", – сказал бизнесмен.

Дело вышло на уровень посольства и министров

4 августа замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что встретился с заместителем посла Турции в Украине после избиения украинки.

"По поручению Министра внутренних дел Арсена Авакова провел встречу с заместителем посла Турции в Украине - госпожой Букет Кабакджы и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк, которая была зверски избита в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами.

Рассчитываем на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности!" - написал он в Facebook и приложил фото обращения.

Отреагировали на это и в Турции. "Я осуждаю ужасное нападение в Чешме. Этого не должно быть в туристическом районе, особенно в отношении женщины" - написал в Twitter министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Как пишут турецкие СМИ, после обращения Кирилюк в полицию одного человека задержали, но отпустили после допроса.