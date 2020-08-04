Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание российских граждан в Беларуси. По ее словам, Минск устроил из этого спектакль, но Россия не даст в обиду своих граждан.

Об этом во вторник, 4 августа, Захарова написала на своей странице в Facebook.

"Александр Григорьевич (президент Беларуси Лукашенко - Ред.)политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия.

Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - написала представитель российского внешнеполитического ведомства. 

Пост Захаровой в Facebook

Напомним, на днях под Минском задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании. Позже местные СМИ со ссылкой на правоохранителей заявили, что задержанные наемники были из российской ЧВК "Вагнера".

В свою очередь в России все обвинения отрицают. МИД РФ заявил, что это работники охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третьи страну для охраны объектов. И не планировали никаких акций в Белоруссии.

Отметим, что сегодня Лукашенко заявил о переброске еще одной группы "наемников" из России в Беларусь

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.