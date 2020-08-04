Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание российских граждан в Беларуси. По ее словам, Минск устроил из этого спектакль, но Россия не даст в обиду своих граждан.

Об этом во вторник, 4 августа, Захарова написала на своей странице в Facebook.

"Александр Григорьевич (президент Беларуси Лукашенко - Ред.)политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия.

Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, на днях под Минском задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании. Позже местные СМИ со ссылкой на правоохранителей заявили, что задержанные наемники были из российской ЧВК "Вагнера".

В свою очередь в России все обвинения отрицают. МИД РФ заявил, что это работники охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третьи страну для охраны объектов. И не планировали никаких акций в Белоруссии.

Отметим, что сегодня Лукашенко заявил о переброске еще одной группы "наемников" из России в Беларусь