Минюст Украины анонсировал большую распродажу тюрем, которая начнется уже в четверг, 6 августа. На продажу выставят государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр" (№132). Мероприятие пройдет на его территории с участием министра юстиции Дениса Малюськи. Об этом сообщается на странице Минюста в соцсети.

Уточняется, что во время мероприятия Денис Малюська предоставит информацию о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств.

ГУ "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположен в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Минюста, было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

"На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения", - добавили в Минюсте.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минюста Малюська презентовал две платные камеры в Одесском СИЗО по 985 гривен за сутки.

Также мы сообщали, что Малюська призвал украинцев покупать сертификаты на вип-камеры в СИЗО.