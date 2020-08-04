Черногория, которая сначала разрешила украинцам въезжать в страну на автомобиле, а потом отменила свое решение, внесла Россию и Азербайджан в свой "зеленый список". Граждане этих стран, смогут въезжать в страну юго-восточное государство без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса.

Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов с возмущением отреагировал на данное решение.

Об этом сообщает черногорский телеканал RTСG.

Так, директор Национальной туристической организации Желько Радак Кукавичич заявила, что открытие границ для туристов из России и Азербайджана поможет смягчить последствия коронакризиса для индустрии туризма. "Это создаст предпосылки для создания определенного туристического трафика в августе и сентябре", - сказала она.

По ее словам, за август и сентябрь 2019 года, в Черногории зарегистрировали 500 000 туристов из России.

Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов с возмущением отреагировал на данное решение.

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону. Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах. Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия а/т, и если читать внимательно правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, он добавил, что в России индекс заболеваемости 127,2, а в Украине - 72,8, что является ниже почти на половину.

Напомним, ранее власти Черногории открыли границы для украинцев при условии наличия отрицательного ИФА-теста на антитела к Covid-19.

Также мы писали, что границы ЕС остаются закрытыми для Украины. По прогнозам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной они не откроются для украинцев до конца сентября.