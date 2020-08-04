Сотрудники спортивного комплекса "Олимпийский стиль", расположенного в центре Киева, отказали в посещении бассейна незрячему спортсмену Руслану Рубелю.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook во вторник, 4 августа.

"(Сотрудники спорткомплекса) сказали, что слепому в бассейн нельзя. Дали телефон директора - Виктора Петровича. Он сказал, что никто в бассейн меня не пустит, потому что это объект повышенной опасности. Чем регламентируется такие правила объяснить не смог", - написал Руслан.

По его словам, он уже на протяжении четырех лет посещает различные бассейны и нигде не сталкивался с подобной дискриминацией.

"Знаете, быть незрячим - это всегда и везде опасно, на улицах ведь тоже машины, бордюры, ступеньки, люди. Поэтому, руководствуясь призмой мышления Директора бассейна "Олимпик стайл", получается, что мне вообще нужно из дома не выходить. Но, ведь у нас есть только два варианта: либо сдаться и стать обузой для родных, либо продолжать жить и развиваться. И очень неприятно осознавать, что живые люди с сердцами и мозгами, собственноручно и сознательно добавляют препятствий для элементарной жизни, которых и без того хватает", - добавил спортсмен.

В свою очередь администрация спорткомплекса пообещала разобраться в этой ситуации.

Напомним, несколько лет назад сотрудники Киевского метрополитена не пустили в подземку студента с инвалидностью.

Ранее мы писали, что в Киеве коммунальщики установили озвучку на светофор для перехода по улице Владимирской со стороны перехода по Владимирскому проезду, что сделало этот участок дороги опасным для незрячих.