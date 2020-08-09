Предлагаем гороскоп на 9 августа для каждого знака Зодиака. Сегодня удачный день, чтобы провести его в уединении, созерцании природы.

Отдельно читайте астрологический прогноз на эту неделю и гороскоп на август о том, что ждет все знаки Зодиака в последний месяц лета.

Овен (21.03 - 20.04)

День располагает к активности, однако в работе может наблюдаться застой. Крупных финансовых потерь можно избежать, если перестать инвестировать деньги в обычные сферы с и подумать о том, чтобы направить капитал в новое русло.

Телец (21.04 - 20.05)

День может принести расплату за некоторые ваши поступки в прошлом. Изучите свои сильные и слабые стороны, и постарайтесь вынести урок из того, что уже произошло. Это поможет двигаться дальше, избегая неприятных ситуаций.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Целью сегодняшнего дня должно стать самосовершенствование. Подумайте над тем, как укрепить здоровье, упрочить финансовое положение. Сегодня нельзя занимать деньги, одалживать вещи. Если необходимо помочь близкому, выслушайте его, уделите ему время и помогите решить проблему.

Рак (22.06 - 22.07)

Ваша задача - не пытаться изменить обстоятельства сегодняшнего дня. Постарайтесь получать удовольствие от возможности открывать мир со всеми его радостями и горестями. Так вы станете более мягким и доброжелательным человеком.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львам необходимо сохранять спокойствие и рассудительность. Возможно, некоторые ответы найдете в духовных источниках. Во всем ищите смысл и посвящайте свои силы только осмысленному труду.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня за дела нужно браться основательно. Пока вы наполнены энергией и судьба благосклонна к вам - реализуйте давно намеченное. Если у вас нет конкретного дела - можно навести порядок в квартире, оплатить счета или что-либо починить в квартире.

Весы (24.09 - 23.10)

Даже если сегодняшнее настроение оставляет желать лучшего, не пытайтесь воздействовать на него искусственно. Взгляните в лицо своим тревогам и страхам. После этого соберите волю в кулак и примите день таким, каков он есть. Вечером вы удивитесь, насколько смогли подчинить обстоятельства своей воле.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня от вас потребуется трезвость мысли. Принимая ответственное решение или переживая конфликт, важно оставаться осознанным. Ваши поступки в прошлом отражаются на душевных качествах. Не позволяйте другим вмешиваться в свою жизнь.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Подумайте о том, что бы вы сделали, если бы день принадлежал только вам. Займитесь собой, уделите время своему телу и волосам, выберите одежду, осознанно выполняйте то, что вам нравится. Принять важное решение поможет созерцание водоема или долгая пешая прогулка.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги могут не получить ожидаемого успеха в деловой операции, а объем прибыли не оправдает затрат времени и сил. Сегодня лучше всего проявить бережливость и не тратить деньги впустую.

Водолей (21.01 - 20.02)

Ваша проницательность поможет добиться высоких результатов. Утро посвятите решению важных дел, а остаток дня сложится удачно для путешествий и посещения новых мест.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Звезды преподнесут приятный подарок Рыбам - день будет наполнен романтическими моментами и есть вероятность судьбоносной встречи. Вы можете найти новых друзей, которые обогатят ваш внутренний мир.