Правительство Греции, которое разрешило въезд украинцам с европейским видом на жительство, обязало туристов на территории страны платить сбор в размере 20 евро за предоставление им медицинских услуг.

Об этом информирует издание Greek Reporter.

Так, в конце июля Минздрав Греции принял решение, в соответствии с которым сбор взимается со всех иностранных туристов, которые обращаются в медицинские центры, клиники и больницы. 20 евро должны будут заплатить и те, кто воспользовался услугами скорой. До этого путешественники не платили никаких взносов, кроме оплаты услуг по госпитализации.

Отмечается, что дополнительные сборы заплатят те, кто нуждается в анализе крови и других видах тестов, согласно тарифам, которые определяются национальной системой здравоохранения Греции. Данный "налог" должны будут оплатить даже те, кто проживает в Греции, но является "непостоянным" резидентом.

Минздрав Греции рассчитывает, что благодаря внедрению нового сбора, в государственный бюджет поступят значительные средства. Новое постановление изменяет положения закона, принятого в 2017 году, который позволяет больницам собирать средства только за те услуги, которые они предоставляют.

Напомним, с недавних пор туристы, въезжающие в Грецию через Болгарию, будут обязаны предоставить на пограничном контроле отрицательные результаты теста на коронавирус. Причем сделан он может быть не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Также мы писали, что на днях в Греции заявили о новой вспышке коронавируса. Число больных Covid-19 в этой стране стало увеличиваться в связи с открытием границ для туристов.