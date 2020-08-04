В 6 раз больше, чем предполагалось. В Италии коронавирусной болезнью переболели 2,5% населения
С февраля по июнь 2020 года почти 1,5 млн жителей Италии переболели коронавирусом, что в шесть раз больше, чем считалось ранее.
Об этом сообщает газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на проведенное в стране серологическое исследование населения, передает "Интерфакс-Украина".
Как отмечается, настолько разные оценки связаны с тем, что ранее данные о больных в Италии поступали только по итогам тестов на коронавирус. Сейчас же врачи проверили, у какого числа жителей есть в крови антитела, позволяющие бороться с COVID-19. Их наличие указывает, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.
В серологическом исследовании приняли участие почти 65 тыс. чел. Затем исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране. В итоге выяснилось: у 2,5% итальянцев есть антитела против COVID-19.
Отметим, что Италия - одна из стран Европы, которые больше всех пострадал от коронавируса. Наиболее сильный удар приняла северная часть страны весной этого года
Напомним, в конце июля стало известно, что смертность больных с коронавирусом в Италии снова вернулась к росту. Тогда за сутки умерли 17 человек.