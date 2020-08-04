Для того, чтобы попасть в один из основных морских курортов нынешнего лета - Одессу - автомобилисты вынуждены стоять в долгих пробках на трассе Киев - Одесса. Ситуация обостряется из-за того, что кроме легковушек и автобусов с отдыхающими в сторону морского побережья следуют и караваны грузовиков.

Причиной усложнения обстановки на дороге стал не только ажиотаж, вызванный невозможностью выехать на зарубежные курорты, но и ремонт моста над Хаджибеевским лиманом, где сейчас транспорт идет только по двум полосам. Об этом идет речь в сюжете "Фактов" на ICTV.

Уточняется, что наихудшая ситуация с проездом в Одессу возникает с пятницы на субботу. Транспорт выстраивается в 20-километровые очереди, которые отнимают у автомобилистов по 40-50 минут времени.

Грузовикам еще сложнее, так как им к тому же нужно пройти весовой контроль на находящемся неподалеку пункте весового контроля. Въезд в Одессу грузовому транспорту при температуре воздуха выше 28 градусов закрыт, потому фуры выстраиваются в многокилометровые очереди вдоль трассы и ждут ночи в условиях, где нет никакого спасения от жары и никаких удобств. На обоих концах моста работают патрульные полицейские, пытающиеся упорядочить потоки транспорта.

Мост через лиман ремонтируют уже 12 лет, и в этом году продолжается активная фаза реконструкции: прокладывают три полосы в направлении Одессы. Ведутся работы по гидроизоляции, а под мостом планируется монтировать автоматизированный грузовой комплекс, без человеческого вмешательства контролирующий грузопотоки.

Дорожные службы планируют завершить ремонт за год. Рабочие подчеркивают, что пробки на этом участке трассы начали образовываться только в этом году - поток машин увеличился с закрытием границ большинства стран, где ранее отдыхали украинцы.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцам приходится стоять в пробках и на трассе, ведущей к курортам Азовского моря.

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