В городе Красоград Харьковской области вечером во вторник, 4 августа, загорелась городская свалка. Площадь пожара достигла одного гектара.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, пожар на Красноградской городской свалке начался в 20:38. На момент прибытия спасателей его площадь составляла около 1 га.

С огнем боролись три единицы пожарно-спасательной техники и две единицы приспособленной к целям пожаротушения техники местных предприятий.

5 августа в 11:17 состоялась локализация пожара. Сейчас принимаются все возможные меры по его ликвидации.

Напомним, в Белогородке под Киевом стихийная свалка загорелась накануне проверки.

Также мы писали, что в Днепропетровской области произошел масштабный пожар на свалке.