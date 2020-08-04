Сегодня, 4 июля, в 15:30 в Печерском районном суде Киева, под председательством судьи Матийчук Галины изберут меру пресечения Сухробу Каримову, который вчера, 3 июля, захватил отделение банка в БЦ "Леонардо" и грозил его взорвать.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Из-за карантинных ограничений заседание пройдёт в закрытом режиме, но будет доступна видео трансляция.

Каримову вручили подозрение по ст. 258-1 "Террористический акт, то есть угрозе взрыва", которая создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечение внимания общественности к определенным его взглядов.

Прокуратура Киева будет ходатайствовать о содержании под стражей Каримова.

Под судом большое скопление журналистов.

Напомним, вчера 3 августа в киевском бизнес-центре "Леонардо" в отделение банка зашел мужчина, заявив, что у него в рюкзаке находится бомба. При этом в банке осталась только начальница отделения, остальным сотрудникам удалось выйти.

Позже стало известно, что преступник является гражданином Узбекистана, его зовут Сухроб Каримов. Через несколько часов террорист был обезврежен и задержан.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из зала суда в Киеве, где 32-летнему Каримову изберут меру пресечения.