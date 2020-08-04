В Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице Ивано-Франковска закончились места в реанимации для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом заявила глава управления здравоохранения Мария Бойко на совещании в горсовете во вторник, 4 августа, видео обнародовано в Facebook.

"По состоянию на сегодняшнее утро находятся в Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больницы 294 пациентов с пневмониями. В реанимации на сегодняшний день находится 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены", - сказала Бойко.

По ее словам, в каждой из этих больниц в отделениях интенсивной терапии находится по девять человек с тяжелым течением болезни, на аппаратах ИВЛ - двое.

Бойко о местах в больнице с 7 минуты

Напомним, по данным на сегодня, 4 августа, в Ивано-Франковской области зафиксировано 127 новых случаев коронавируса. Всего там болеет 5 041 человек.

Ранее мы писали, что в конце июня уровень загруженности больничных коек в Закарпатской области достиг отметки в 70,78%, что являлось наивысшим показателем в стране.