Во время пандемии коронавируса длительность рабочего дня людей, занятых в сфере умственного труда, увеличилась в среднем на 48,5 минут. Частично это произошло из-за большего числа электронных писем, отправленных в нерабочее время.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного американским Национальным бюро экономических исследований.

Так, специалисты в своем исследовании учли данные, полученные от более 3,1 миллиона человек из 16 крупных мегаполисах в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке.

Оказалось, что, по сравнению с ситуацией до пандемии, фиксируется увеличение числа совещаний на человека (+12,9%) и количества участников одного совещания (+13,5%).

Вместе с тем уменьшается средняя продолжительность встреч (-20,1%). В совокупности общий эффект заключается в том, что люди проводили меньше времени на собраниях в день (-11,5%) в период карантина.

Кроме того, обнаружено значительное увеличение продолжительности среднего рабочего дня (+8,2% или +48,5 минут), а также повышение активности электронной почты. В частности, люди стали чаще отсылать письма в нерабочее время (+8,3%).

Напомним, ранее социологи выяснили, что в этом году половина украинцев вынуждена провести летний отпуск дома.

Также мы писали о том, почему украинцы стали меньше заниматься сексом во время коронакризиса.