Не менее 40 миллионов детей из-за пандемии коронавируса не смогли получить необходимые знания в период "критически важного дошкольного возраста". Прерванный образовательный процесс негативно отразился и на почти миллиарде учащихся различных учебных заведений, которые были закрыты из-за карантина. Все это может привести к "катастрофе поколений". Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш, передает "Радио Свобода".

По его словам, карантин повлиял на образовательный процесс в 160 странах мира, а из-за угрозы "катастрофы поколений" возобновление нормального процесса обучения должно стать первоочередной задачей.

"Сейчас - определяющий момент для детей и молодежи мира. Решения, которые сейчас принимают правительства, будут иметь длительное воздействие на сотни миллионов молодых людей и перспективы развития стран на следующие десятилетия", - заявил генсек ООН и добавил, что консультации с родителями и педагогами должны стать основополагающими в решении этого вопроса.

Ранее "Страна" писала о том, что в ООН предупредили о глобальном голоде и нищете из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что по данным ООН, пандемия нанесла мировому туризму ущерб в 320 млрд долларов.